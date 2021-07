Rui Pregal da Cunha, vocalista dos extintos Heróis do Mar, é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. No ano em que se completam 40 anos desde a formação da banda que deixou para a história clássicos como 'Paixão', 'Amor' ou 'Só Gosto de Ti', o músico fala sobre o legado musical que o grupo deixou e recorda algumas das histórias mais marcantes de um percurso curto mas marcante.

A convivência com a fama nuns anos 80 ávidos de descoberta, as acusações de que os Heróis do Mar foram alvo, as amizades com artistas como António Variações, Doce ou Sétima Legião ou a obsessão da sociedade por cancelar antigos heróis e encontrar novos foram outros assuntos abordados por Rui Pregal da Cunha no episódio desta semana do Posto Emissor.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre os novos álbuns de Kanye West, Coldplay e Iron Maiden, os dez anos da morte de Amy Winehouse e o documentário "Woodstock 99: Peace, Love and Rage", que estreia este sábado, 24 de julho, na plataforma de streaming da HBO, mas que a BLITZ já viu. Os concertos a que poderá assistir nos próximos dias completam o podcast desta semana.

A apresentação do 70º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.