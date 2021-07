Lorde lançou esta quarta-feira um novo single, 'Stoned at the Nail Salon'.

O tema, produzido por Jack Antonoff, conta com as colaborações de Phoebe Bridgers e Clairo. 'Stoned at the Nail Salon' é sobre a vida longe das redes sociais, e relembra canções anteriores da artista como 'Ribs' ou 'Liability'.

'Stoned at the Nail Salon' fará parte do novo álbum de Lorde, "Solar Power", a editar no dia 20 de agosto. Ouça aqui: