É bem possível que esta seja uma das versões mais surpreendentes do ano: a estrela do reggaeton J Balvin a "atirar-se" a 'Wherever I May Roam', um dos clássicos dos Metallica.

Esta versão faz parte da reedição especial de aniversário do chamado "álbum preto", que para além de J Balvin conta com nomes como Miley Cyrus ou St. Vincent, todos a cantarem temas dos Metallica.

A versão de J Balvin vem acompanhada de um vídeo realizado por Daniel Duran, que mostra o rapper a interpretar 'Wherever I May Roam' numa cidade, juntamente com imagens de concertos dos Metallica. Veja aqui: