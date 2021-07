Eric Clapton anunciou que não irá atuar em qualquer sala de espetáculos que exija um certificado covid ao público.

As declarações do músico surgem dias após o primeiro-ministro Boris Johnson ter afirmado que as discotecas, e outros espaços que alberguem grandes públicos, terão que exigir esse certificado.

"Não tocarei em qualquer que seja o palco onde haja um público discriminado", garantiu Clapton. "A não ser que existam provisões para que todos possam assistir, reservo-me no direito de cancelar o espetáculo".

O músico, que tem sido um dos mais críticos do impacto da pandemia em relação à música ao vivo - e que tem propagado teorias negacionistas em relação às vacinas - disse mesmo estar a pensar em emigrar do Reino Unido.

"Pensei muito em tirar a minha família de Inglaterra. Viveremos e começaremos uma nova vida noutro lado", disse.