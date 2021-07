Foi divulgado um novo trailer para "Jackass Forever", quarto (e último?) filme da marca "Jackass".

O filme, que estreará a 22 de outubro, volta a contar com as acrobacias de Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy, juntamente com Jasper, Rachel Wolfson, Sean “Poopies” McInerney, Zach Holmes e Eric Manaka.

Durante as gravações do filme, registaram-se idas ao hospital, brincadeiras testiculares, um ataque de um tubarão e confrontos com ursos, aranhas ou cobras. Este é um filme que muitos já não esperavam poder ver, dada a idade dos intervenientes: Johnny Knoxville, por exemplo, fez em março 50 anos.

Veja o trailer: