Hailey Bieber pediu ao seu marido, Justin, que esclarecesse uma publicação que fez no Instagram.

O cantor canadiano partilhou uma fotografia sua, ao lado da esposa, com a mensagem "pai e mãe", levando os fãs a especular sobre uma possível gravidez de Hailey.

No entanto, o casal será "pai" não de uma criança, mas de animais de estimação. "Devias mudar a legenda da foto para 'pai e mãe de um cão' para as pessoas não distorcerem as coisas", escreveu Hailey, bem-humorada.