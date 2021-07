Gisela João partilhou um longo desabafo nas redes sociais sobre a atual situação de pandemia e os efeitos que tem tido na vida dos artistas e profissionais da cultura. "Tenho chorado muito. Dá-me vontade de chorar por tudo", diz a fadista, antes de assumir que está "exausta".

"Eu sou uma privilegiada, sei bem, mas... Este mas... Cansada de não saber do amanhã. Cansada de tomar decisões a toda a hora. Cansada de ser adulta. Cansada de ser consciente. Sinto-me velha. Esgotada", continua.

Assumindo que ficou "doente, colada na cama", a artista diz que tem tido problemas para dormir. "Tenho ciúmes de quem dorme bem. Tenho a ideia que quem dorme bem não tem problemas na cuca. Já a minha cuca está sempre encucada".

"Uma amiga, que trabalha no meio, outro dia dizia: 'Estou cansada, exausta, cansada de tentar e perceber que é tão fácil mandarem-nos à merda' (a quem trabalha no sector cultural, do espectáculo, dos bailes ou lá como lhe queiram chamar que eu própria já questiono o nosso papel aqui). A mim também me apetece mandar à merda muita coisa, não posso".

Terminando o desabafo a dizer que se vestiu de preto para "lembrar a malta deste meio artístico onde circulo meio perdida e onde ultimamente me sinto fantoche", Gisela João agradece aos fãs: "apetece-me beijar o público todo que esse não nos larga, não se esquece de nós".

Capicua, Ana Bacalhau, Aurea, Marisa Liz e Fado Bicha foram alguns dos artistas que reagiram à partilha da fadista, deixando comentários de encorajamento: "aguenta firme", diz Capicua; "vai ter que melhorar", comenta Aurea.