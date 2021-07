Blaya partilhou um vídeo do parto do filho, Theo, que nasceu no passado domingo, em casa, e descreveu todo o processo, que envolveu o acompanhamento de uma doula, assistente de parto que presta apoio físico e emocional, e de uma parteira.

"Este vídeo é puro amor... e é tão bom partilhar amor!", começa por dizer a artista, "muita gente pediu para contar como foi, então vou contar. Quando decidimos que queremos ter um parto em casa, temos que ter consciência que queremos mesmo! Que não é uma coisa superficial... Não é barato!".

Dizendo que aguentou as contrações até à chegada da doula, Blaya diz que rapidamente as dores se tornaram muito intensas, "já não sabia em que posição me havia de meter". "Chegou o momento em que olhei para ela e disse: eu não consigo mais!!! Chorei, vomitei, gritei! Ela e o meu namorado sempre a apoiarem-me. Quando dei por mim eu só dizia: quero ir pro hospital!".

"Entretanto a parteira chegou, examinou-me, comigo aos gritos!", continua, "até que uma contração veio. Fiz força! Gritei! Senti o Theo a descer, senti a cabeça a sair e depois o corpo e de repente toda a dor passou! O Theo veio para os meus braços e eu chorei!!! Chorei muito!".