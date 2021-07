O cantor e ator Victor Espadinha, voz do clássico 'Recordar É Viver', está afastado dos ecrãs de televisão e diz que a falta de convites se deve a questões de dinheiro. Em entrevista à TV 7 Dias, o artista assume, contudo: "Fico muito feliz porque vivo do teatro e não entro naquelas pimbalhadas".

"Os atores portugueses são caros, em relação ao que pagam, e então gostam de pagar a pessoas que não fazem a mínima ideia do que andam ali a fazer e aquilo é tudo baratinho", acrescenta Espadinha.

Insurgindo-se contra as telenovelas, diz ainda: "são sempre as mesmas, é sempre uma que tem uma gémea que é uma desgraçadinha, ou a outra que pôs os palitos ao marido e foi viver com o primo da tia Adelaide. Nunca variam. Os que sabem fazer teatro não estão lá".

Antes de 'Recordar É Viver' se tornar um sucesso, no final dos anos 70, Espadinha já tinha feito carreira no teatro, na televisão e na rádio. Nos anos 90, participou na canção 'Ouvi Dizer', dos Ornatos Violeta, e regressou também ao pequeno ecrã para participar em séries como 'Os Malucos do Riso', 'O Fura-Vidas' ou 'Inspector Max'.