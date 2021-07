Morreu Frankie Lons, mãe da cantora Keyshia Cole, aos 61 anos.

De acordo com o website TMZ, Lons morreu de overdose em sua casa, no passado domingo, precisamente o dia do seu 61º aniversário.

A morte de Frankie Lons foi confirmada por Elite Noel, irmã de Keyshia. "Ver a minha mãe envolta num sudário no dia do seu aniversário é a coisa mais dolorosa de sempre", escreveu, no Instagram.

Lons era conhecida do grande público pelas suas participações em programas como "Keyshia Cole: The Way It Is", ao lado da cantora. Neles, nunca escondeu a sua luta contra o vício em álcool e drogas.