José Cid vai regressar aos grandes concertos no dia 15 de outubro, subindo ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa. Segundo a promotora Everything Is New, no concerto "especial" o músico será acompanhado pelo seu quinteto e dois convidados: Tozé Brito e Mário Mata.

O espetáculo terá início às 21h30 (portas abrem uma hora antes) e os bilhetes, à venda nos locais habituais, variam entre os €18,00 e os €39,00.

Recorde-se que José Cid e Tozé Brito revelaram, em entrevistas à BLITZ, que estão a trabalhar num novo projeto em conjunto, que deverá chamar-se "Tozé Cid" e que está praticamente finalizado.

Segundo o que Brito divulgou, em entrevista ao Posto Emissor, "é um disco em que fomos regravar canções do Quarteto 1111, as tais que foram proibidas pela censura e muito pouca gente ouviu". Ouça mais detalhes no podcast, a partir da 1 hora 8 minutos e 33 segundos.