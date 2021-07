Convidado da mais recente edição do podcast Posto Emissor, João Carvalho, diretor do Festival de Paredes de Coura, recorda a contratação portuguesa mais cara da história do evento: os Ornatos Violeta, que a 12 de agosto de 2012 voltavam ali a tocar juntos após mais de dez anos de separação.

"Valeram cada euro, foi um dos momentos mais mágicos vividos aqui no festival. Nunca mais me vou esquecer do silêncio ensurdecedor que se ouvia em todo o lado. Estava toda a gente nervosa, do público ao palco, ao backstage. Havia um silêncio cúmplice no ar e depois foi um concerto estrondoso", realça.

Ouça a resposta completa a partir dos 37 minutos do podcast Posto Emissor: