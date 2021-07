O festival Música no Parque, em Cascais, vai ser adiado para agosto, pode a BLITZ avançar. O novo evento teria início esta quinta-feira, 22 de julho, com concertos de Xutos & Pontapés e Churky, mas alegadamente devido à atual situação pandémica tal não vai acontecer.

Do cartaz do festival, que decorre no Hipódromo Manuel Possolo e é organizado pela Câmara de Cascais e a promotora Live Experiences, fazem parte também nomes como Dino D'Santiago, Carminho, Fernando Daniel, Os Quatro e Meia, Pedro Mafama ou o espetáculo Deixem o Pimba em Paz.

Mais informações sobre este adiamento, respeitantes a datas e à manutenção do cartaz previamente anunciado, deverão ser avançadas ainda hoje.