A organização do festival Música no Parque confirma que a série de concertos que deveria começar esta quinta-feira em Cascais foi adiada para agosto, tal como a BLITZ havia noticiado esta terça-feira.

"Solidários com o esforço do país e sobretudo numa manifestação de respeito pelos profissionais de saúde que combatem a nova vaga pandémica, a Live Experiences, promotora do festival Música no Parque, e a Câmara Municipal de Cascais, consideram não estar reunidas as condições indispensáveis para a realização dos espetáculos", pode ler-se em comunicado.

"Ainda que o futuro seja imprevisível, este adiamento assenta na expectativa e na esperança fundada na ciência de que maiores percentagens de população vacinada não só quebrarão o pico de infeções previsto para as próximas semanas como permitirão também a realização de espetáculos num ambiente de segurança e de uma nova normalidade", justifica a organização do evento.

Novas datas são avançadas, sendo que a constituição do cartaz e a localização do festival - o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais - se mantêm.

19 agosto

Dino D'Santiago + Pedro Mafama

20 agosto

Fernando Daniel + Cláudia Pascoal

21 agosto

Os Quator e Meia + Mimi Froes

26 agosto

Deixem o Pimba em Paz + Filho da Mãe

27 agosto

Carminho

28 agosto

Xutos & Pontapés + Churky