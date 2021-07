O ator Idris Elba defendeu que os utilizadores de redes sociais deveriam ser obrigados a apresentar um documento de identificação, antes de poderem publicar nas mesmas.

"As figuras públicas têm um estatuto de 'verificado' nas redes sociais. Esse processo exige que provem a sua identidade. As empresas deveriam tornar isto obrigatório para toda a gente", escreveu.

"De momento, as redes sociais são como entrar num avião sem mostrar qualquer identificação. Se os cobardes se apoiam na ideia de privacidade e secretismo, as redes sociais não são um espaço seguro. Se queres dizer coisas racistas, di-lo com o teu nome, não com um 'nickname'".

O desabafo de Idris Elba surge poucos dias após os jogadores de futebol Marcus Rashford, Bukayo Saka e Jadon Sancho terem sido alvo de vários insultos racistas, por terem falhado as grandes penalidades que ditaram a derrota de Inglaterra na final do Campeonato Europeu, frente a Itália.