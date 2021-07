Billie Eilish e Finneas partilharam uma versão acústica de 'Your Power', tema retirado ao segundo álbum da artista, "Happier Than Ever".

O vídeo, gravado ao vivo e em apenas um take, mostra os dois irmãos lado a lado, com Finneas a acompanhar Eilish munido apenas de uma guitarra.

"Happier Than Ever" tem data de lançamento marcada para o dia 30 de julho. Veja o vídeo: