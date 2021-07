Sam The Kid editou este sábado um novo álbum. "Um Café e a Conta" é o título do longa-duração, que pega em canções de Valete, de quem o rapper é amigo, e as reimagina. Esta homenagem em formato discográfico inclui 20 temas e está disponível nas plataformas de streaming e em formato físico.

"Este é um trabalho feito ao longo de 10 anos, usando as vozes do Valete como matéria", explica Sam The Kid na apresentação do disco num vídeo partilhado no YouTube onde os dois músicos ouvem o disco de uma ponta à outra.

A edição de "Um Café e a Conta" chega exatamente um ano depois do álbum "Caixas de Ritmos" e a data não foi escolhida ao acaso: foi também no sábado que Sam The Kid completou 42 anos.