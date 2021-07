A edição deste ano do festival Faster Horses, dedicado à música country, ficou marcada pela morte de quatro pessoas.

Os corpos de três homens, parte de um grupo de cinco, foram encontrados dentro de uma autocaravana no recinto do festival, que se realizou no estado norte-americano do Michigan. As autoridades suspeitam que estas mortes tenham sido acidentais, provocadas pela inalação de monóxido de carbono.

Os outros dois homens que faziam parte do grupo foram transportados para um hospital, em estado considerado crítico.

Outro corpo, o de uma mulher, foi também encontrado. Não se sabe, para já, quais as causas do óbito, mas a polícia anda a recolher informações sobre uma pessoa que foi vista com ela nas 24 horas antes da morte.

A organização do festival ainda não comentou estes casos, mas está a trabalhar com as autoridades.