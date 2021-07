"Os Simpsons" previram uma vez mais o futuro. Desta feita, fizeram-no em relação à viagem de Richard Branson ao espaço.

Em 2014, no episódio "The Art of War", da 25ª temporada da série animada, "Os Simpsons" colocaram o patrão da Virgin a bordo de uma nave espacial, a apreciar uma obra de arte. Sem a obra, mas dentro da nave, Richard Branson foi até ao espaço no passado dia 11 de julho.