João Carvalho, convidado da semana do podcast Posto Emissor, recordou algumas histórias de artistas que passaram pelo festival Vodafone Paredes de Coura, do qual é diretor, incluindo uma que envolve um leitão e Mike Patton, líder dos Faith No More, mas que tocou no festival com o projeto Mr Bungle na edição do ano 2000.

"O Mike Patton quando aqui esteve com os Mr. Bungle pediu leitão porque tinha comido um leitão maravilhoso na Bairrada", recorda Carvalho, "não fomos à Bairrada buscar-lhe o leitão, porque era demorado, mas arranjámos-lhe leitão, comprado aqui em Pares de Coura, assado há uns 3 ou 4 dias. Estava horrível, por mim ia direto ao lixo, mas ele adorou e disse que era ainda melhor do que o que tinha comido na Mealhada".

Para ouvir a partir dos 27 minutos e 13 segundos: