Os Iron Maiden anunciaram esta segunda-feira a edição de “Senjutsu”. Aquele que será o 17ª álbum de estúdio chega no dia 3 de setembro, colocando um ponto final ao intervalo de seis aos sem música nova. Gravado em Paris, o registo inclui a canção 'The Writing on the Wall', cujo vídeo foi revelado no final da semana passada.

Na capa do disco, a eterna mascote da banda britânica, Eddie, surge vestido de samurai, o que, junto com o título escolhido, reflete a inspiração oriental da nova coleção de canções. Com perto de 80 minutos, o sucessor de "The Book of Souls", de 2015, o álbum será duplo e estará disponível nas versões CD, vinil e digital.

"Há algumas canções muito complexas neste álbum, que nos deram muito trabalho até ficarem exatamente da forma como queríamos que soassem, portanto o processo foi muito desafiante", diz o baixista Steve Harris em comunicado.

Por seu lado, o vocalista Bruce Dickinson explica que a banda andou a trabalhar no disco desde 2019 e que no resultado final se podem ouvir "uma ou duas canções que soam muito diferentes do nosso estilo habitual. "Penso que os fãs dos Iron Maiden vão ficar surpreendidos - pela positiva, espero!".

1. Senjutsu

2. Stratego

3. The Writing On The Wall

4. Lost In A Lost World

5. Days Of Future Past

6. The Time Machine

7. Darkest Hour

8. Death Of The Celts

9. The Parchment

10. Hell On Earth