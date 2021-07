Blaya já foi mãe pela segunda vez: Theo nasceu este domingo, 18 de julho, quatro anos depois de Aura, a primeira filha. O parto decorreu em casa, onde a artista esteve acompanhada pelo namorado, João Barradas. "Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida!", escreveu nas redes sociais, partilhando também a primeira fotografia do filho.

"Não sei onde arranjei forças para conseguir chegar até ao fim (na verdade arranjei forças com as pessoas que estava)", acrescenta ainda a cantora, "ontem já sentia umas contrações e as 3:30 da manhã fui para a sala, dancei, sentei-me, comi, deitei-me. Às 7 o João acorda! A doula chegou às 10 e a parteira às 11:50 e o Theo veio cá pra fora às 12:13! Bem-vindo a este novo mundo Theo ! Foi difícil mas foi mágico".