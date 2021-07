Willow Smith deu na passada sexta-feira um concerto virtual, de apresentação do seu novo álbum, "Lately I Feel Everything".

O concerto terminou com uma versão rock de 'Whip My Hair', o seu primeiro grande êxito, e com um momento surpresa: Willow a rapar o cabelo, em palco.

"Esta é a terceira vez na minha vida em que rapo o cabelo", disse. "Faço-o sempre nas grandes alturas da minha vida, quando as coisas mudam de facto. Esta é uma dessas alturas".

Veja aqui o momento: