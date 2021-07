“E no entanto ele sobreviveu a Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley”, é desta forma que um fã dos Pearl Jam comenta um vídeo de 27 minutos no qual se veem algumas das maiores loucuras do vocalista Eddie Vedder em palco.

Na compilação de gravações de concertos da banda norte-americana ao longo de três décadas - o primeiro é de 1991 e o último de 2018 -, pode ver-se Vedder a subir a coberturas de palcos, e a cantar empoleirado de cabeça para baixo, a escalar teias de luzes e a mergulhar, de alturas consideráveis, na multidão.