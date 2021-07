Morreu o rapper Biz Markie, pioneiro do hip-hop e autor do êxito 'Just a Friend'. Tinha 57 anos.

A sua morte foi confirmada pelo seu representante, em comunicado à imprensa. "O Biz criou um legado que será celebrado para sempre, tanto pelos seus pares na indústria musical como pelos fãs, cujas vidas tocou através da música", pode ler-se.

Não foram reveladas, para já, as causas da sua morte. Biz Markie sofria de vários problemas de saúde, tendo sido hospitalizado em abril de 2020 devido à diabetes.

O rapper foi um dos nomes cimeiros do hip-hop dos anos 80, tornando-se popular após o lançamento de "The Biz Never Sleeps", o seu segundo álbum, em 1989. É neste álbum que se encontra incluído o seu maior êxito, 'Just a Friend'.