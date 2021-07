Matt Bellamy adquiriu a Telecaster amarela que Jeff Buckley utilizou ao compor "Grace", e está a utilizá-la para gravar música nova.

O vocalista e guitarrista dos Muse partilhou, esta semana, uma nova versão de 'Guiding Light', tema de 2009 do trio britânico. Esta versão fará parte de "Cryosleep", o novo EP a solo de Matt Bellamy.

"Esta canção descreve o que senti durante o período de confinamento", afirmou. "Lembrei-me das coisas que realmente importam nesta vida, e ganhei um novo otimismo, gosto e esperança em relação à vida".

Para além de fazer parte do EP, 'Guiding Light' será também leiloada como um NFT através do Cryptograph. Os lucros obtidos reverterão a favor da organização The Passage, de apoio a sem-abrigo.

Veja aqui: