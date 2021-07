Um vídeo que mostra o casal Bieber, num momento aparentemente mais tenso, está a dar que falar nas redes sociais.

O vídeo, de 9 segundos apenas, parece mostrar Justin Bieber a gritar com a sua esposa, Hailey. Foi gravado após um espetáculo do cantor canadiano em Las Vegas, no passado dia 9.

Os fãs de Bieber já o vieram defender, dizendo que este estava simplesmente entusiasmado com o concerto. E Hailey desvalorizou também o caso, partilhando uma fotografia do casal num momento mais romântico.

"O último fim de semana foi incrível. Adorei o tempo que passei, rodeada de tanto amor", escreveu. "Qualquer outra narrativa é uma falsidade. Não alimentem tretas negativas".

Veja o vídeo: