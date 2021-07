O filme francês "Aline", inspirado na vida de Celine Dion, recebeu uma ovação de 5 minutos no Festival de Cannes.

A longa-metragem, que não é um biopic oficial, conta com argumento e realização da atriz de 57 anos Valérie Lemercier, que desempenha o papel da cantora franco-canadiana desde a infância até à idade adulta.

"Uma completa maluqueira", foi desta forma que a jornalista Rachel Handler da revista Vulture descreveu o filme, "uma delícia verdadeiramente estranha". A revista Vanity Fair diz que é "uma abordagem estranha a um filme biográfico" e o New York Times assegura que apesar de se ver "muita coisa descarada em Cannes" 'Aline' "leva o prémio".

Descrito como "uma ficção livremente inspirada na vida de Celine Dion", o filme não conseguiu garantir os direitos do nome da cantora, portanto a personagem desempenhada por Lemercier chama-se Aline Dieu.

"Aline", cujo trailer pode ser visto abaixo, retrata a relação que a cantora teve com o manager René Angélil, falecido em 2016, e inclui uma recriação da performance de Dion na cerimónia dos Óscares de 1998, na qual apresentou 'My Heart Will Go On', do filme "Titanic".