João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. A meio de mais um verão sem grandes eventos, o promotor minhoto revela os planos para 2022, que passam por estender a duração do festival, e puxa da memória para partilhar momentos marcantes de quase 30 anos de concertos no verdejante anfiteatro natural.

A relação dos artistas com Paredes de Coura (o festival e também a vila, onde alguns desejam pernoitar); os 'desejos' gastronómicos de artistas como Mike Patton, dos Faith No More, no ano em que esteve no festival com os Mr. Bungle, ou a banda mais cara da história do evento foram outros dos temas abordados com João Carvalho, que não deixou, também, de mostrar-se desiludido com a forma como o Governo tem tratado o setor da cultura.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre os documentários sobre Velvet Underground (já estreado no Festival de cimema de Cannes), Jim Morrison, dos The Doors, e o violento Woodstock de 1999. O regresso de Rodrigo Amarante, que esta sexta-feira lança o seu aguardado disco a solo e dá uma entrevista ao Expresso, e os concertos da próxima semana completam o podcast desta semana.

A apresentação do 69º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.