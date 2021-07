Mark Hoppus, dos norte-americanos Blink-182, atualizou os fãs quanto ao seu estado de saúde, revelando, numa sessão de perguntas e respostas em vídeo, que está no estádio 4 do cancro. O músico mostra-se, contudo, confiante de que vai conseguir vencer a doença.

"O cancro não está relacionado com os ossos, está relacionado com o sangue", disse, "o meu sangue está a tentar matar-me... A minha classificação é um linfoma difuso de grandes células B de estádio 4-A, o que significa que entrou em quatro partes do meu corpo".

Acrescentando que não entende a forma como é determinada a questão das "quatro partes" do corpo, Hoppus explica que isso significa que o cancro se espalhou por "partes suficientes do corpo" para o colocar no estádio 4, "que é, penso eu, o mais alto que há".

Antes de falar sobre os tratamentos de quimioterapia, que o deixaram sem cabelo, o músico diz que a doença o aproximou mais da mãe: "por estranho que pareça, tenho exatamente o mesmo tipo de cancro que ela teve. E ela conseguiu vencê-lo. Venceu o cancro da mama duas vezes e uma vez o cancro que eu tenho".

"Quando fiz quimioterapia pela primeira vez, senti-me um zombie que tinha caído numa vedação electrificada e estava a apanhar choques... Na segunda ronda de quimioterapia, senti-me muito fraco e cansado. Como se tivesse a pior gripe de sempre. Na terceira ronda, fiquei muito enjoado. Com muitas náuseas".