O novo documentário de Madonna, "Madame X", que retrata a digressão de apresentação do "álbum português" com o mesmo nome, estreia a 8 de outubro na plataforma de streaming Paramount+.

Com realização do fotógrafo e videógrafo português Ricardo Gomes, que trabalha com a rainha da pop há mais de dois anos, o filme inclui imagens da digressão que passou por Lisboa e, segundo a artista, é uma "oportunidade de levar a minha mensagem e a arte incandescente de todos os envolvidos a uma audiência ainda maior".

Em entrevista à Rádio Comercial, Ricardo Gomes explica como começou a trabalhar com Madonna e revela: "[Ela] acredita em mim e no meu gosto. E puxa todos os dias mais por mim, e a olhar mais a outros detalhes e a novos conceitos, trabalhando em diferentes áreas".

"Recebi uma chamada de um amigo meu e também português, o editor e realizador Nuno Xico, que vive em Nova Iorque há vários anos e que trabalha com a Madonna também há vários anos. Perguntou-me se eu queria fotografar o desenrolar do documentário para o novo álbum dela", recorda o fotógrafo, acrescentando que depois de a filmar e fotografar em Lisboa o management da artista o convidou a trabalhar com ela "a tempo inteiro".