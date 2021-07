Os D.A.M.A. estão de regresso com um novo single, intitulado '2021', no qual refletem sobre a atual situação pandémica mas olhando já para lá dela.

Criada em janeiro, durante o confinamento, a canção chega com um vídeo gravado no concerto que o grupo deu no Campo Pequeno, em Lisboa, em maio.

"Tou cansado de tar em casa, já confinei tanto que até já dou nome às paredes" canta o trio em '2021', "ela não faz ideia que a ideia que eu faço é linda, depois do corona e da vacina, a trocar o sofá pela praia".