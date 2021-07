Os Iron Maiden lançaram esta semana o seu primeiro single em seis anos, 'The Writing on the Wall'.

O tema vem acompanhado por um vídeo animado, que contou com a ajuda de Mark Andrews e Andrew Gordon, ex-executivos da Pixar e fãs dos Iron Maiden.

"Tinha uma ideia do conceito para o vídeo e, quando os conheci via Zoom, tornou-se claro de que estávamos todos na mesma onda", explicou o vocalista do grupo, Bruce Dickinson.

Para já não é certo se o tema, de seis minutos, fará parte de um novo álbum. O último LP dos Iron Maiden, "The Book of Souls", data de 2015.

Ouça aqui 'The Writing on the Wall':