Irá estrear no próximo mês um novo documentário em torno da morte de Eazy-E, intitulado "The Mysterious Death of Eazy-E".

O documentário tem data de lançamento marcada para o dia 12 de agosto, e contará com imagens inéditas e entrevistas com pessoas próximas do músico.

"The Mysterious Death of Eazy-E" será, sobretudo, uma tentativa de determinar se o co-fundador dos N.W.A. morreu de facto de sida, em 1995, ou se foi assassinado, como o ditam alguns rumores.

O documentário foi produzido pela filha do rapper, Ebie, e pela mãe desta, Tracy Jernagin, contando com a ajuda da jornalista de hip-hop Jasmine Simpkins.