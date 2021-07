Os norte-americanos Swans são uma das novas confirmações do cartaz do Amplifest, que regressa ao Porto, mais precisamente ao Hard Club, nos fins de semana de 7, 8 e 9 e 13, 14 e 15 de outubro de 2022.

A banda de Michael Gira, que está neste momento a preparar um novo álbum, atua no segundo tomo do festival e a ela juntam-se os Lingua Ignota e os Sumac - e os previamente confirmados Godspeed You! Black Emperor.

A programação do primeiro fim de semana mantém grande parte do alinhamento anunciado para a edição de 2020, que foi cancelada devido à pandemia de covid-19: Amenra, Caspian, Cult of Luna, Elder, Holy Fawn, Irist, Jo Quail, Oranssi Pazuzu, Pallbearer e Telepathy são os nomes confirmados.

Segundo o comunicado de imprensa da promotora Amplificasom, mais "novidades sobre a programação serão reveladas ao longo dos próximos meses". Os bilhetes para o Amplifest já estão à venda, custando entre €90,00 e €205,00.