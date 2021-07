Morreu Jeff LaBar, guitarrista da banda Cinderella. A notícia foi dada esta quarta-feira pelo seu filho, Sebastian, nas redes sociais. LaBar tinha 58 anos e a causa da sua morte não foi revelada.

"O meu pai, o meu herói, o meu ídolo faleceu hoje. Estou sem palavras. Adoro-te, papá!", escreveu o filho do norte-americano no Instagram, pedindo aos seus seguidores que partilhem fotos que possam ter tirado com o seu pai.

Jeff LaBar entrou nos Cinderella em 1985, substituindo Michael Schermick, e ficou até 2017, data do adeus definitivo do grupo. O primeiro álbum da banda saiu em 1986 ("Night Songs") e das muitas digressões que fizeram contam-se tournées partilhadas com Bon Jovi, Poison e David Lee Roth.

Jeff LaBar teve outros projetos paralelos e lançou um álbum a solo, "One for the Road", em 2014.

Os seus companheiros de banda já lamentaram a partida do amigo. "Os laços que nos uniam, depois de décadas a criar música e a tocar em todo o mundo, eram algo de [precioso]. As nossas recordações com o Jeff viverão para sempre nos nossos corações", escreveram os músicos, enviando os seus pêsames à viúva e ao filho de Jeff LaBar.

Recorde aqui um dos maiores êxitos dos Cinderella, 'Don't Know What You Got (Till It's Gone) ', de 1988.