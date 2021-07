Os Metallica anunciaram que irão dar dois concertos especiais em São Francisco, em dezembro, em honra do seu 40º aniversário.

O quarteto irá atuar no Chase Centre, local onde gravaram, em 2019, os espetáculos "S&M2".

A entrada para estes concertos estará reservada aos membros do Fifth Member, clube de fãs dos Metallica. Em cada um dos espetáculos, agendados para os dias 17 e 19 de dezembro, a banda irá tocar alinhamentos distintos.

A partir do dia 16, São Francisco irá também acolher um período de quatro dias de festividades, com curadoria dos Metallica. Estão programadas várias atividades, entre elas sessões de comédia ao vivo, concertos e provas do whiskey dos Metallica, o Blackened Whiskey.