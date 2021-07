Madonna deixou um agradecimento sentido a uma dançarina que, quando ainda não era uma estrela pop, lhe mostrou a autossatisfação sexual.

A artista norte-americana partilhou um vídeo, no Instagram, em que lê parte do guião da sua futura biopic.

"Descobri a masturbação aos 19 anos. Foi uma dançarina quem mo explicou. Perguntou-me se eu tinha namorado e eu olhei para ela como se ela tivesse falado em árabe", diz.



"O conceito de masturbação nunca me tinha ocorrido. E ela descreveu-mo. Quando o fiz, foi aí que percebi: ‘Ah, ok, então é isto que as pessoas sentem quando têm relações’. Essa rapariga salvou a minha vida".

Veja o vídeo: