Os Oasis anunciaram o lançamento de um novo documentário, "Oasis Knebworth 1996".

O filme aborda os dois míticos concertos que os Oasis deram em Knebworth, cada um perante 125 mil pessoas, e que celebram este ano o seu 25º aniversário.

"Oasis Knebworth 1996" tem estreia marcada para o dia 23 de setembro e é realizado por Jake Scott, com produção executiva de Noel e Liam Gallagher.

"Para mim, Knebworth foi o Woodstock dos anos 90", afirmou Liam em comunicado. "Não me lembro muito do que aconteceu, mas nunca o esquecerei. Foi bíblico".

O filme contará com testemunhos dos fãs que marcaram presença nesses concertos, bem como com imagens inéditas dos bastidores e entrevistas com a banda.