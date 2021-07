É conhecido o cartaz da oitava edição do festival Summer Opening, que acontece em julho de 2022 no Parque Santa Catarina, no Funchal (ilha da Madeira).

Esta será a primeira vez que o festival se estende durante quatro dias, em dois fins de semana diferentes. Prometendo "o melhor da música urbana nacional e lusófona", o Summer Opening irá oferecer ao público madeirense 20 concertos.

Piruka, Bispo, Wet Bed Gang, Jimmy P, Capicua, Regula,Valete, Carlão e Richie Campbell são alguns dos artistas confirmados no Summer Opening.

Os bilhetes estão à venda a partir de 20 de julho. Os bilhetes comprados para as edições canceladas pela pandemia - 2020 e 2021 - são válidos para 2022, sem necessidade de troca. Também é possível pedir o reembolso.

Veja aqui o cartaz do Summer Opening 2022:

15 Julho - Piruka, Bispo, Deejay Telio, X-Tense e Clara

16 Julho - Wet Bed Gang, Julinho Ksd, Jimmy P, Nenny e Drope

22 Julho - Regula, Plutonio, Capicua, Valete e Van Zee

23 Julho - Richie Campbell, Carlão, Virgul, Chico da Tina e Elisa

O Summer Opening teve a sua primeira edição em 2013. Pelas 7 edições realizadas passaram artistas como Seu Jorge, Morcheeba, Buraka Som Sistema, The Black Mamba, e Mallu Magalhães.