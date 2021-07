Nina Kraviz, Richie Hawtin, The Blessed Madonna e Ricardo Villalobos são quatro dos 28 artistas confirmados esta quinta-feira para o festival eletrónico Neopop, que regressa a Viana do Castelo para aquela que será a 15ª edição entre os dias 10 e 13 de agosto de 2022.

Segundo o comunicado oficial da organização, a edição comemorativa "recupera algumas das atuações mais emblemáticas destes 15 anos de festival e muitas estreias". Os passes para quatro dias do festival estão à venda por €90,00 e os bilhetes já adquiridos para as edições canceladas de 2020 e 2021 são válidos sem ser necessária qualquer troca.

Os 28 nomes confirmados são os seguintes:

999999999 (live)

Adiel

Amelie Lens

Anastasia Kristensen

Bejenec (live)

The Blessed Madonna

Carlota

Cobblestone Jazz (live)

Courtesy

Dax J

DJ Nobu

Dr Rubinstein

Fjaak

Héctor Oaks

Hessle Audio

Honey Dijon

Jan Blomqvist & band (live)

Josh Wink

KAS:ST (live)

Loco Dice

Nina Kraviz

Paco Osuna

Paula Temple

Peter Van Hoesen

Ricardo Villalobos

Richie Hawtin

Solar

Zadig

Sobre o recente adiamento do Neopop para 2022, a Made for You, produtora do festival, informou ter tentado viabilizar a edição de 2021 junto da Direção Geral da Saúde, elaborando "um plano de contingência extremamente robusto" e "adicionando todas as medidas" que foram solicitadas, mas que não receberam "qualquer resposta" em tempo útil para realizar o festival em agosto.