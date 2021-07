Ed Sheeran confessou, em nova entrevista, ser fã do heavy metal mais extremo - e não descartou a possibilidade de vir a compor, um dia, um álbum de death metal.

O autor de 'Shape of You' apontou os Slipknot e os também britânicos Cradle of Filth como sendo das suas bandas preferidas da adolescência, o que mereceu um comentário por parte de Dani Filth, vocalista do grupo.

"Só acredito vendo. Este amiguito de Suffolk até pode ser bom", escreveu, fazendo um trocadilho com um dos mais conhecidos temas de Ed Sheeran, 'Castle on the Hill', dando-lhe uma adaptação vampiresca.

Veja aqui: