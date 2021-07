Foi divulgado o primeiro trailer para "If I Can't Have Love, I Want Power", o novo trabalho de Halsey, que será produzido por Trent Reznor e Atticus Ross.

O disco vem acompanhado de um filme de uma hora, realizado por Colin Tilley. Este novo trailer permite um primeiro olhar sobre o mesmo, e vem acompanhado de um trecho de dois minutos de música nova.

No Instagram, Halsey descreveu "If I Can't Have Love, I Want Power" como "um álbum conceptual sobre as alegrias e os horrores da gravidez e do parto". A data de lançamento está marcada para o dia 27 de agosto.