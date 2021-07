Carlos do Carmo, Carolina Deslandes e Dino D'Santiago são alguns dos nomeados das categorias de música dos Globos de Ouro, cuja 25ª edição acontece a 3 de outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A gala será apresentada por Clara de Sousa.

Bárbara Tinoco, Camané, Carolina Deslandes, Dino D'Santiago e Lena d'Água disputam prémio de Melhor Intérprete.

Na categoria de Melhor Atuação, os nomeados são: Capitão Fausto no Campo Pequeno (Lisboa), Carlos do Carmo no Coliseu dos Recreios (Lisboa), Mariza no Campo Pequeno (Lisboa), Ornatos Violeta no NOS Alive e The Black Mamba no Convento São Francisco (Coimbra).

O prémio de Melhor Música será escolhido entre: 'Antes Dela Dizer que Sim' de Bárbara Tinoco, 'Kriolu' de Dino D'Santiago, 'Por Um Triz' de Carolina Deslandes, 'Love Is on My Side' dos Black Mamba e 'Tudo no Amor' dos Clã.

Os Globos de Ouro regressam depois de um ano de interrupção, devido à pandemia de covid-19, e, portanto, o período a que se referem as nomeações vai desde 1 de abril de 2019 a 1 de abril de 2021.

Em cada uma das categorias - Cinema, Entretenimento, Humor, Ficção, Moda, Música e Teatro - haverá um prémio especial 25 anos e serão também atribuídos, como é hábito, o Prémio Revelação e o Prémio Mérito e Excelência.