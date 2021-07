Thom Yorke resolveu pegar em 'Creep', canção que transformou os Radiohead num sucesso, em 1992, e fazer uma versão lenta e arrastada, juntando-lhe sintetizadores.

Esta nova releitura dura mais de 9 minutos e pode ser agora escutada na íntegra, com um novo vídeo, depois de ter sido exibida num desfile do estilista japonês Jun Takahashi no início do ano.

Ouça 'Creep (Very 2021 Rmx)' abaixo e veja o vídeo.