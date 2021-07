Já é conhecido o substituto do baixista Reginald "Fieldy" Arvizu, dos Korn, que anunciou recentemente a sua saída da banda por motivos pessoais.

Os Korn passarão a contar com os préstimos de Ra Diaz, dos Suicidal Tendencies, que acompanhará o grupo na sua próxima digressão norte-americana.

"Obrigado pelas vossas mensagens", anunciaram os Korn nas redes sociais. "Enquanto o nosso irmão se cura, iremos buscar o nosso amigo Ra Diaz para nos ajudar este verão. Mal podemos esperar para vos ver".

Os Korn voltam à estrada a partir do dia 5 de agosto, juntamente com os Staind. No final de junho, "Fieldy" anunciou que iria sair da banda por tempo indeterminado, para se livrar de alguns "maus hábitos".