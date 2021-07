O rapper norte-americano Indian Red Boy, cujo verdadeiro nome era Zerail Rivera, foi morto na semana passada, dia 8 de julho, em Los Angeles. O artista de 21 anos estava a conversar com um amigo num vídeo em direto no Instagram quando foi morto a tiro.

Segundo a revista People, Rivera encontrava-se sentado no seu automóvel numa rua da cidade de Hawthorne, perto de Los Angeles, quando foi atingido com vários tiros. A polícia encontrou-o depois de receber uma chamada, por volta das 16h, e declarou a sua morte no local.

Apesar de ainda não ter sido identificado o autor ou autores dos disparos, a polícia acredita que o artista terá sido morto intencionalmente e que foi alvo de um gangue.

Pouco antes de ser morto, Rivera terá enfurecido os fãs do também já falecido rapper Nipsey Hussle, que o acusaram de desrespeitar um mural em sua homenagem.