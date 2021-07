No próximo mês de novembro, irá celebrar-se o 20º aniversário do lançamento de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", primeiro livro da saga "Harry Potter".

Em entrevista ao "Entertainment Tonight", Daniel Radcliffe - que interpretou o pequeno feiticeiro no grande ecrã - afirmou que de momento não existem planos para uma reunião do elenco, mas deixou no ar a ideia de isso vir a acontecer.

"Para já, estou a filmar na República Dominicana e, até final do ano, vou estar ocupado com peças de teatro. Mas não sei", disse.

"De certeza que haverá algum tipo de celebração, mas não sei se nos iremos encontrar, ou assim. Lamento se isso dececiona alguém".

Apesar destas declarações, o "Entertainment Weekly" garante que os membros do elenco ainda mantêm contato regular - pelo que uma reunião não poderia, para já, ser posta de parte.