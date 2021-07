Os portugueses Black Mamba anunciaram um concerto em Amesterdão, nos Países Baixos. Esta data reveste-se de especial importância para a banda de Pedro Tatanka, pois foi naquela cidade que nasceu 'Love is On My Side', a canção com que o grupo representou Portugal na edição deste ano do Festival da Eurovisão.

É a 17 de janeiro de 2022 que os Black Mamba atuam, então, na conhecida sala Melkweg, de Amesterdão. Esta é a primeira data de uma digressão internacional que servirá para a banda apresentar o seu próximo álbum.

Recorde aqui a atuação dos Black Mamba no Festival da Eurovisão e, abaixo, o podcast Posto Emissor com Pedro Tatanka.