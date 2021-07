Há mais um festival de música anunciado para os próximos meses, em Portugal. Chama-se Nossa Lisboa e acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro, na Altice Arena, em Lisboa.

O evento é apresentado, em comunicado, como tendo um cartaz "constituído em exclusivo por artistas residentes na Grande Lisboa." Ao longo dos dois dias, o Nossa Lisboa oferecerá 18 concertos em três palcos: Arena, Sala Tejo e Escadaria.

"Lisboa é uma cidade europeia que vive da sua multiculturalidade. Nasceu da mistura perfeita de diferentes culturas, genes e etnias, a começar pelos vários povos da diáspora portuguesa. Lisboa é plural e composta pelas diferentes manifestações dos vários povos que nela habitam. Assim se forma uma só comunidade, dona de uma enorme riqueza criativa que, tal como na diáspora, parte de Lisboa para o mundo. E recebe o mundo em Lisboa. A partir desta identidade nasce um novo festival: o NOSSA LISBOA", pode ler-se naquele texto.

No dia 10, atuarão na Altice Arena Paulo Flores, Mayra Andrade, Calema, Tito Paris, Luca Argel, Toty Sa' Med, Rua das Pretas, Cubita e Irma.

No dia 11 estão confirmados concertos de Ana Moura, Nelson Freitas, Sara Tavares, Valete, Selma Uamusse, Ivandro, Soraia Ramos, Lisandro Cuxi e Blacci.

De acordo com a norma vigente da DGS, será necessário apresentar um teste covid negativo ou o certificado digital verde válido para entrar no espetáculo. No palco Arena, os lugares serão marcados e sentados, nos restantes espaços apenas sentados.